Trabzonspor’un 59. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda divan üyelerine plaketler verildi, kulübün mali durumu ve gelecek projeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören tarafından, divan üyeliğinde uzun yıllarını dolduran üyelere plaketleri takdim edildi. 45 yılını tamamlayan eski başkan Ahmet Celal Ataman ve eski asbaşkan Besim Kahraman, törene katılan yetkililerce ödüllendirildi. 35 yılı dolduran Mehmet Yazıcı ve Kemal Onur’a plaketlerini Başkan Ertuğrul Doğan, Ortahisar Belediye Başkan Vekili Cüneyt Zorlu ve eski divan başkanları verdi.

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un sürdürülebilir ve güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini vurguladı. Ören, İstanbul ve Trabzon’daki yatırımların kulüp için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, hakem hatalarına karşı adalet çağrısında bulundu.

Başkan Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’un şehrin karakterini yansıttığını belirtti. “Zaman zaman haksızlıklarla karşılaşsak da yılmayacağız; birlik içinde hakkımızı savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Doğan, yönetim kurulunun ve teknik ekibin yoğun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mali durumu paylaşarak kulübün borcunun 2 milyar 850 milyon TL olduğunu açıkladı. Doğan, alınan araziler ve yapılacak projelerle kulübün gelirlerinin artırılacağını, borçların kontrol altında tutulduğunu belirtti. Taraftarlara da takıma sahip çıkma çağrısı yaptı.

Ortahisar Belediye Başkan Vekili’nin Mesajı

Cüneyt Zorlu, kulübün borcunun yönetilebilir olduğunu ve yönetim kurulunun çalışmalarını takdir ettiğini dile getirdi.