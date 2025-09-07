A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2’nci maçında yarın Konya’da İspanya ile karşılaşacak. Milliler, Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yaptığı son antrenmanla maça hazır hale geldi.

A Milli Takım, İspanya maçı için hazırlıklarını tamamladı

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basına açık bölümde ısınma hareketleriyle başladı. Milliler daha sonra top kapma çalışması yaptı ve taktik uygulamalarla antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik kadro stadyumda aile fotoğrafı çektirdi. Bu an, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu gösterdi.

