İzmir’de hakkında 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari F.İ., polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Güven Timleri, durumundan şüphelendikleri F.İ.’yi durdurdu. Yapılan incelemelerde şahsın ‘silahlı yağma’ suçundan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan F.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve cezaevine gönderildi. Polis yetkilileri, operasyonun başarılı geçtiğini ve aranan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.
Kaynak: HABER MERKEZİ