İstanbul'da meteoroloji uzmanlarının uyarı üzerine uyarı yayınladığı yağışlı hava akımı gece yarısından sonra etkili olmaya başladı. Kenti şimşekler aydınlattı. Gök gürültülü sağanak çok sayıda semtte etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul ve çevresi için uyarı yayınlamış, "Cuma günü öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların, akşam ve gece saatlerinde başta Boğaz çevresi olmak üzere il genelinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini" duyurmuştu. İstanbul Valiliği de yağış nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunda olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla il genelinde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimi tatil etmişti. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yağışın cumartesi sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini duyurmuş, ilgilileri uyarmıştı.

Yağış akşam saatlerinde aralıklarla etkili olarkun, trafik yoğunluğu yüzde 87 oranına ulaştı. Gece yarısından sonra ise yağışlı hava akımı gece yarısından sonra etkili Avrupa yakası ve Boğaz çevresinde olmaya başladı. Kenti şimşekler aydınlattı. Gök gürültülü sağanak çok sayıda semtte etkili oldu. Yağışın gün içerisinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.