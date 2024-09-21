TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü bir başlangıç yapan Diyarbekirspor, sadece bir puan toplayabildiği ilk üç maçın ardından teknik direktör Mustafa Kalafatoğlu yönetiminde galibiyet serisine başlamayı hedefliyor. Takım, bu mücadeleyle kötü gidişatı geride bırakıp ligdeki yükselişini hızlandırmanın planlarını yapıyor.

Öte yandan, ev sahibi Bucaspor, ilk üç maçında topladığı 7 puanla zirve yarışında iddialı bir konumda bulunuyor. İzmir ekibi, galibiyet serisini sürdürerek liderlik mücadelesini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Karşılaşmanın orta hakemi Berkan Çetin olacak ve yardımcı hakemlik görevlerini Salih Demirel ile Cihad Buyurgan üstlenecek. Bu mücadele, her iki takım için de büyük önem taşıyor ve izleyiciler için heyecan dolu anlara sahne olması bekleniyor.

Maç, saat 16.30'da başlayacak. Her iki takımın da hedefleri doğrultusunda kritik bir mücadeleye çıkacağı bu karşılaşma, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.Hangi takım galip gelecek?