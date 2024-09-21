Türkiye Kürek Federasyonu'nun 6. olağan genel kurul ve 8. olağan mali genel kurul toplantısı, Ankara'nın The Green Park Hotel'inde yapıldı. Mevcut başkan Erhan Ertürk, bu önemli toplantıda tek aday olarak yer aldı ve kullanılan 156 oydan 149'unu alarak güven tazeledi.

"Kürek sporu bambaşka bir seviyeye geldi"

Genel kurulda yaptığı konuşmada, geçmiş seçimde verdiği vaatleri yerine getirdiğini vurgulayan Ertürk, "Pek çok ilki gerçekleştirerek, kürek sporunu bambaşka bir seviyeye getirdik. Yine aynı azim ve kararlılıkla bu dönemde de yılmadan çalışmanın sözünü veriyoruz. Sizlere en büyük vaadimiz bu olacak." ifadelerini kullandı.

Ertürk'ün başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor: Bekir Sevimli, Bülent Eren, Recai Cihan Ayger, Ferdiye Erdoğan, Hasan Murat Atay, Nesim İba, Ozan Bayülken, Sena Hisarlıoğlu, Tolga Saygılı ve Yunus Yılmaz.

Kürek sporundaki bu yenilikçi yönetim anlayışı, federasyonun geleceği açısından büyük umut vadediyor. Önümüzdeki dönemde hangi projelerin hayata geçirileceği merakla bekleniyor.