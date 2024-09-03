İzmir'in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde dehşet saçan gaspçı katil, 2 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladı. Mahkeme tarafından tutuklanan zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi.

İzmir’in Torbalı ve Karabağlar ilçelerinde yaşanan dehşet verici olaylar, kenti büyük bir şok içinde bıraktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen ve gaspçı katil olarak tanınan Bülent Şengün (37), gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 2 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi ise ağır yaraladı. Şengün, olaylardan sonra yakalanarak tutuklandı.

Torbalı'da kanlı gasp

Bülent Şengün, ilk olarak Torbalı Ayrancılar'da bir taksi sürücüsü olan İbrahim Karabacak'ı gasbetti ve tabancayla vurarak öldürdü. Şengün, ardından aynı tabancayla 16 yaşındaki market çalışanı İlayda Algar'ı ağır şekilde yaraladı.

Karabağlar’da yeni bir korku

Şengün, gece saatlerinde Karabağlar Aydın Mahallesi'nde ATM'den para çeken Ali S.'yi hedef aldı. Ali S. aracına binip yola çıktığında, Şengün kendisini tehdit ederek korku dolu anlar yaşattı. Ali S. yardım çığlıkları atarak kornaya bastı ve Şengün, paniğe kapılarak araçtan kaçtı.

Paşaköprü mezarlığı ve Gaziemir'de yeni saldırılar

Bülent Şengün, Paşaköprü Mezarlığı'na giderek Engin Ket'i gasbetti ve tabancayla öldürdü. Ket'in cebindeki araba anahtarını alarak Gaziemir'de bulunan Optimum Alışveriş Merkezi'ne gitti. Burada bir vatandaşı darp ederek parasını gasp etti. Zanlının daha önce bir benzin istasyonunda pompacının 10 bin lirasını da gasbettiği öğrenildi.

Yakalanma ve tutuklanma süreci

Bülent Şengün, Gümüldür yönüne kaçarken Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinde yapılan aramada 13 uyuşturucu hap bulundu ve Şengün'ün uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Gözaltına alınan Şengün, ifadesinde cezaevinde uyuşturucuya başladığını ve para bulmak için işlediği suçları açıkladı.

Daha önce hüküm giymişti

Bülent Şengün'ün, 2004 yılında Torbalı’nın tanınmış simalarından Salih Şahin’i öldürerek ömür boyu hapse mahkum olduğu bilgisi de ortaya çıktı.

Bu dehşet verici olaylar, toplumda büyük bir infiale yol açtı ve Bülent Şengün'ün suç geçmişi, onun tehlikeli bir birey olduğunu gözler önüne serdi.