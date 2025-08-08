

Konak Belediye Meclisi, ağustos ayı ikinci olağan oturumunu Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi ise, ilçenin temizlik sorununa kalıcı çözüm sunacak 19 çöp aracının kiralanması oldu. Oybirliğiyle kabul edilen teklif, Konak'ta çevre temizliği konusunda siyasi görüş fark etmeksizin ortak bir mutabakat sağlandığını ortaya koydu.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, önceliklerinin satın alma olduğunu ancak kentin çöp toplama sürecinde yaşanan acil ihtiyaç nedeniyle meclisten kiralama yetkisi talep ettiklerini belirtti. Başkan Mutlu, “Devlet Malzeme Ofisi peşin çalışıyor. Kredimiz çıktığında aracımızı alacağız. Ama işler daha da akut hale gelirse, meclisten aldığımız bu yetkiyi devreye sokacağız” dedi.

Harmandalı'nın kapatılması çöp krizini büyüttü

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’ın çöp toplama sürecinde karşılaştığı zorluklara da dikkat çekti. Harmandalı Düzenli Depolama Tesisi’nin kapatılmasının ardından ilçenin atıklarını Tire, Kemalpaşa ve Bergama gibi uzak bölgelere göndermek zorunda kaldığını belirtti. Tire’deki halk eylemleri ve oluşan uzun kuyruklar nedeniyle lojistik sıkıntıların baş gösterdiğini ifade eden Başkan Mutlu, bu sürecin çözüme kavuşturulması için acil adımlar attıklarını dile getirdi.

Başkan Mutlu, “Şu anda kredi başvurumuz var. 19 aracı kendi imkanlarımızla almamız mümkün değil. Mevcut temizlik filomuza son 16 ayda 10 yeni araç ekledik. Ancak bu yeterli değil. Bu yüzden meclisten bu geçici ama kritik yetkiyi istedik” diye konuştu.

Ücret tarifesi düzenlemesi oyçokluğuyla geçti

Meclis gündeminde yer alan bir diğer önemli konu da 2025 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelleri oldu. Görüşmeler sonucunda düzenlemeler oyçokluğuyla kabul edildi. Başkan Mutlu, geçici ruhsat sisteminin işleyişte yarattığı sorunlara değinerek, kalıcı ve sürdürülebilir bir ruhsatlandırma sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Kazım Umdular ise ücret düzenlemelerinin, küçük esnafın daha fazla zorlanmaması adına dikkatle yapıldığını belirterek, “Küçük esnafı korumaya devam ediyoruz” dedi.

Eski jandarma alanına havuzlu sosyal tesis yapılacak

Toplantıda, Güneşli Mahallesi’nde bulunan eski jandarma alanına yapılması planlanan tesis projesiyle ilgili de bilgi verildi. Başkan Mutlu, bölge halkının talepleri doğrultusunda şekillenen projenin detaylarını paylaşarak, “Zemin katı pazaryeri, üst katı otopark olacak. Projede havuz, kafe, kütüphane ve çok amaçlı salon da yer alacak” ifadelerini kullandı.

Kıllıoğlu Hamamı sanat mekanı olarak yeniden hayat bulacak

Konak Belediye Başkanı Mutlu, Kemeraltı ve Anafartalar Caddesi’ndeki tarihi yapılarla ilgili restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda, tarihi Kıllıoğlu Hamamı'nın restorasyonunun büyük ölçüde tamamlandığını ve eylül ayında sergilere ev sahipliği yapacak bir sanat mekânı olarak hizmete açılacağını açıkladı.

Ayrıca, Anafartalar Caddesi’nin trafiğe kapatılması ve çevredeki sokakların iyileştirilmesine yönelik projelerin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte sürdürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Kent Tarihi Gezileri sosyal sorumlulukla birleşti

Konak Belediyesi'nin ilgiyle takip edilen Kent Tarihi Gezileri de sosyal sorumluluk projesine dönüştürülüyor. Oybirliğiyle kabul edilen yeni uygulama kapsamında, tarih gezilerinden öncelikli olarak dezavantajlı gruplar, gazi ve şehit yakınları ile semt merkezi sakinleri yararlanabilecek. Bu sayede kent kültürü, toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmış olacak.