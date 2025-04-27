İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, gençlerin demokrasi, kent ve sanat üzerine tartışmalar yapmasını sağlamak amacıyla “Demokrasi Okulu” başlıklı alternatif bir ders serisi başlatıyor. İlk ders 7 Mayıs’ta Kültürpark’ta gerçekleşecek.

Akdeniz Akademisi’nden gençlere Demokrasi Okulu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi, gençler için yeni bir eğitim programı olan Demokrasi Okulu'nu hayata geçiriyor. Üniversite öğrencileri, çalışanlar, işsiz gençler ve tartışmalara katılmak isteyen tüm İzmirlilere açık olan bu program, eleştirel düşünme ve bilimsel bilgiye erişimi desteklemeyi amaçlıyor.

Program, gençlerin demokrasi, kent ve sanat alanlarında düşünme, değerlendirme ve tartışma yeteneklerini geliştirmelerini hedefliyor.

İlk ders: "Adalet ve Eşitlik"

Demokrasi Okulu’nun ilk dersi, akademisyen Ulaş Bayraktar ve Ezgi Bakçay tarafından 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü 17.30-20.00 saatleri arasında Kültürpark Atlas Pavyonu’nda gerçekleştirilecek.

"Adalet ve Eşitlik: Kısa Filmlerle Derin Mevzular" başlıklı ilk derste, adalet ve eşitlik kavramları kısa film gösterimleri eşliğinde ele alınacak.

Ulaş Bayraktar kent ve yerel yönetimler, Ezgi Bakçay ise kent ve sanat alanlarında çalışmalar yapıyor. Her iki akademisyen de gençlerin toplumsal meselelere farklı perspektiflerden bakmasını desteklemeyi amaçlıyor.