Türkiye Futbol Federasyonu, Augsburg forması giyen 20 yaşındaki genç yıldız Mert Kömür’ü milli takıma kazandırmak için çalışmalar başlattı.
Genç Yıldız Mert Kömür TFF'nin radarında
Bundesliga ekiplerinden Augsburg’ta forma giyen 20 yaşındaki Mert Kömür, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Alt yaş kategorilerinde Türkiye formasını hiç giymemiş olan Kömür için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.
Wolfsburg karşılaşmasında öne çıktı
Augsburg, Bundesliga'nın 6. haftasında Wolfsburg’u 3-0 mağlup ederken, Mert Kömür 1 gol ve 1 asistle takımının maçın yıldızı oldu. Genç futbolcunun performansı, Almanya’da da gündem yarattı.