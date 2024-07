İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, Türkiye’de hemen hemen her ihtisas dalında yetişmiş eleman sıkıntısı yaşandığını belirtti. Kılıç, "Okuyan gençler masa başı işi istiyor. Eskiden aileler, çocuklarını yaz dönemlerinde sanatkarın veya esnafın yanına verirdi. Bugün herkes üniversite okuyup masa başı işi istiyor. Gelecekte kim esnaflık, sanatkarlık yapacak? Mesleki eğitim özendirilmeli ve aileler yönlendirilmeli" dedi.

Geliri daha yüksek

Sanatkarların aylık gelirlerinin pek çok üniversite mezunundan yüksek olduğunu vurgulayan Kılıç, "Üniversite mezunları asgari ücretle iş ararken, bugün lokantada iyi bir ustamız bin bin beş yüz lira yevmiye alıyor. Mesleki eğitim bu ülkenin geleceği. Gençlerimizi ve ailelerimizi doğru yönlendirmeliyiz. Eğitim sadece gençler için değil, fiilen mesleğini icra eden üyelerimiz için de her zaman gerekli. Kendilerini ve işlerini geliştirebilmeleri buna bağlı" diye konuştu.

Eğitim çalışmaları

Oda yönetimi olarak mesleki eğitime ayrı bir önem verdiklerini kaydeden Kılıç, "Fiilen mesleğimizi icra eden meslektaşlarımıza da eğitimler veriyoruz. Mesleğimizin ve üyelerimizin geleceği için eğitimleri bir yatırım olarak görüyoruz. Odamızda her ay hijyen eğitimleri yapılıyor. Ayrıca, Et ve Et Ürünleri Pişiriciliği Kalfalık ve Ustalık Belgeleri sınavları odamızın eğitim salonunda yapılmaktadır" diye aktardı.

Lokantacılara teşvik

Son olarak Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi ile yapılan protokolle Usta Öğreticilik Belgesi verildiğini belirten Kılıç, "Bu protokol ile hem geleceğin ustalarının yetişmesine öncülük ediyoruz hem de meslektaşlarımızın çeşitli teşviklerden yararlanabilmelerinin önünü açıyoruz. Usta Öğreticilik Belgesi’ni alan meslektaşımız, işyerinde çırak çalıştırmakta ve aynı zamanda çalıştırdığı çırak için hem SGK prim desteği hem de maaş desteği ile devlet teşviğinden yararlanmaktadır. E-devlete de işlenen Usta Öğreticilik Belgesi ömür boyu geçerli oluyor. Zaman zaman derslere katılarak meslektaşlarımızla sohbet ediyor, mesleki tecrübelerimi aktarıyorum. Meslek eğitimini çok önemsiyor, bunu bir ülke meselesi olarak kabul ediyoruz" diyerek gençlere çağrıda bulundu.