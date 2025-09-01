İzmir’de bir süredir 15 liradan satılan gevreğin (simit) fiyatı, İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası’nın kararıyla 20 liraya yükseltildi. Yeni tarife 3 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Odanın temmuz ayında yaptığı zam talebi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Ticaret Bakanlığı’na iletildi. Bakanlık tarafından onaylanan düzenleme ile gevrek fiyatı resmen 20 TL olarak belirlendi.

Konuya ilişkin odadan yapılan açıklamada, İzmir’de gevreğin yalnızca bir yiyecek değil, kentin kültürel simgelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar fiyat artışı yönünde bir adım atmak istemedik. Ancak uzun süredir zararına satış yapan esnafımız, üretime devam etmekte zorlanıyordu. Bu artış, hem esnafımızın ayakta kalabilmesi hem de İzmir’in gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için zorunlu hale gelmiştir. Vatandaşımızın da mağdur olmaması için süreci dikkatle yürüttük.”