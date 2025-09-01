Türk Halk Müziği’nin sevilen seslerinden Sevcan Orhan, Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Balçova’da sahne aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Açık Hava Gösteri Merkezi’nde birbirinden güzel türkülerini seslendiren Orhan, izleyenlere doyumsuz bir müzik ziyafeti çekti.

Konsere Buca Belediye Başkanı Görkem Duman da katıldı. Başarılı sanatçıya çiçek takdim eden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Bu yıl Balçovamız her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos zafer bayramımızı, coşkulu etkinliklerle kutluyor. Siz de bayramımıza renk kattınız. Hem sesinizle, hem de güzelliğinizle burada olmanız bizi mutlu etti. Bizleri yalnız bırakmayan Balçovalı hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Vatandaşlar gece boyunca Türk bayraklarıyla türkülere eşlik ederken Sevcan Orhan, “Bir Türk kadını olarak Atatürk sayesinde sahnelere çıkabiliyor sizlerle buluşabiliyorum” dedi.