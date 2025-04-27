İzmir, sabah saatlerinde güneşli havanın etkisi altındayken, öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu ile olumsuz hava koşullarına teslim oldu. Kısa süreli yağışa rağmen bazı bölgelerde su birikintileri oluşarak ulaşımı zorlaştırdı.

Dolu, vatandaşları zor durumda bıraktı

Güneşli havanın aldatıcılığına kapılan vatandaşlar, özellikle Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturmuştu. Ancak aniden bastıran dolu, sahildeki kalabalığı zor durumda bıraktı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın geçmesini bekledi.

Su birikintileri oluştu

Kısa süren yağışın ardından bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Bu durum, özellikle yaya trafiğini etkileyerek ulaşımda aksamalara yol açtı.

İzmir’deki yağışın etkisi, kısa sürede yoğunlaşan dolu ve su birikintileriyle hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojik veriler, önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam edebileceğini gösteriyor.