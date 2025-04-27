Miami FC ile FC Dallas, 28 Nisan 2025 MLS maçında karşılaşacak. Yayın saati ve kanalı belli oldu. İşte canlı yayın detayları.

Miami FC vs FC Dallas maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Miami FC ile FC Dallas, MLS mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın saati ve kanal bilgileri açıklandı. Müsabaka, Tuttur TV kanalından yayınlanacak ve maç saat 00:00'da başlayacak.

Miami FC-FC Dallas maçı yayın bilgileri

Miami FC ile FC Dallas arasında oynanacak MLS karşılaşması, Tuttur TV üzerinden şifreli olarak yayınlanacak. Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden izlenebilecek.

Kanal: Tuttur TV

Yayın Türü: Şifreli

Uydu: Türksat

Platform: İddaa kanalları ve internet

Miami FC-FC Dallas maçı ne zaman?

Karşılaşma, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

Miami FC-FC Dallas maçı saat kaçta?

Miami FC ile FC Dallas arasındaki mücadele Türkiye saati ile 00:00'da başlayacak.

Miami FC-FC Dallas maçı nerede oynanacak?

MLS mücadelesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yer alan Riccardo Silva Stadyumu'nda oynanacak.