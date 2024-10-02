Her yıl 20 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde, milyonlarca gönüllü, çevre kirliliği ve küresel atık sorununa dikkat çekmek amacıyla etkinlikler düzenliyor. Bu yıl, Philip Morris Türkiye çalışanları ve Foça Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen temizlik etkinliğine, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Torbalı’da İkinci Etkinlik

Etkinliklerin devamında, 28 Eylül Cumartesi günü Torbalı’daki Muzaffer Kebapçıgil Koruluğu’nda bir araya gelen gönüllüler, Torbalı Kaymakamı Adem Çelik, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ve diğer katılımcılarla birlikte temizlik yaptı. İzmir’in önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Philip Morris Türkiye, bu organizasyonlarla çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Çevre Bilincine Önem Veriliyor

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, etkinliğin önemine dikkat çekerek, “Temizlik çalışmaları, anlık müdahalelerin ötesinde, çevre bilincine ulaşma yolunda atılan önemli adımlardır. Denizlerimizi kirleten atıkları toplamak kısa vadede çözüm sunsa da asıl hedefimiz çevre koruma bilincini yaymaktır,” ifadelerini kullandı.

Torbalı Kaymakamı Adem Çelik de, “Çevre kirliliği, iklim değişikliğine neden olan etkenlerin başında geliyor. Bu tür etkinlikler, hepimizin evi olan Torbalı için son derece anlamlı,” dedi.

Geleceğe Yönelik Projeler

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, “Torbalı’yı daha yaşanabilir bir şehir yapma amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik ve çevre temizliği faaliyetlerini destekliyoruz,” şeklinde konuştu.

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdülvahap Olgun ise, iklim krizi ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Philip Morris Türkiye Fabrika Yöneticisi Isaac Diaz, “Sürdürülebilir bir dünya için çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz,” dedi.

Gelecek İçin Temizlik ve Farkındalık

Bu tür etkinlikler, toplumda çevre bilincinin yaygınlaşmasını sağlarken, gönüllülerin katılımıyla daha temiz bir çevre için önemli adımlar atılmasını teşvik ediyor. Siz de çevre bilincine katkıda bulunarak, bu tür faaliyetlere katılmayı düşünebilirsiniz!