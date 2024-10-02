Avrupa Ligi’nde 2. hafta heyecanı sürüyor. 3 Ekim 2024 tarihinde Yunan temsilcisi Olympiakos, Portekiz’in Braga takımını ağırlayacak. İki ekip, Stadio Georgios Karaiskaki’de karşı karşıya gelirken, taraftarlar bu önemli maçı sabırsızlıkla bekliyor.

Maç detayları

Maç: Olympiakos - Braga

Tarih: 3 Ekim 2024

Saat: 19:45

Kanal: Tabii Spor 2

Stadyum: Stadio Georgios Karaiskaki

Hakem: D. Sylwestrzak (Polonya)

Yan Hakemler: P. Sokolnicki, A. Karasewic (Polonya)

Avrupa Ligi 2. hafta mücadelesi

Bu sezonki Avrupa Ligi grup aşamalarının ilk bölümü oldukça heyecanlı geçiyor. Olympiakos, grubundaki ilk maçta önemli bir galibiyet elde etmek için mücadele ederken, Braga da deplasmanda zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacak.