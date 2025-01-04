İzmir'de düzenlenen Yerel Reform Buluşmaları'nda yerel yönetimlerin daha fazla özerklik talebi gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Yerel Reform Girişimi Derneği Kurucu Başkanı Murat Karayalçın, belediyelerin mali ve idari açıdan daha özgür olması gerektiğini ifade etti.

Katılımcı demokrasi ve özerklik üzerine vurgular

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediyelerin katılımcı demokrasiyi geliştirmeleri gerektiğini belirterek, belediyelere daha fazla sorumluluk verilmesinin önemine değindi. Tugay, sağlık hizmetlerinden halk sağlığına kadar birçok alanda yerel yönetimlerin daha fazla sorumluluk taşıması gerektiğini söyledi. Ayrıca, merkezi hükümetin yerel yönetimler üzerindeki müdahalelerini eleştirerek, bu müdahalelerin demokrasiyi zedelediğini vurguladı.

Yerel yönetimlerin özerkliği gerekliliği

Yerel Reform Girişimi Derneği Kurucu Başkanı Murat Karayalçın, yerel yönetimlerin özerkliğinin temel bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Karayalçın, özerk olmayan bir belediyenin, merkezi idarenin bir şubesinden farksız olacağını belirterek, vesayet kurumlarının yerel yönetimlerin üzerinde olmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'deki kamu yönetiminin bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi

Karayalçın, güçlü yerel yönetimlerin güçlü bir üniter devlet için gerekli olduğunu söyledi. Merkezi yönetimin yerel yönetimlere karşı vesayet yetkisini kullanmasının, siyasi tehdit aracı olarak kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, CHP'li belediyelerin pandemi, deprem ve artan yoksulluk karşısında başarılı bir sınav verdiğini belirterek, halkın yerel yönetimlere bakış açısının değişmesi gerektiğini söyledi.