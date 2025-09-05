HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir’de hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bayındır, Bergama, Beydağ, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz ve Tire gibi iç kesim ve kuzey ilçelerde yerel sağanak yağışlar görülecek. Kent merkezinde sıcaklıklar 33–34 derece bandında seyredecek, Çeşme’de ise 29 dereceye kadar düşecek.

5-6-7 Eylül İzmir ilçe ilçe hava durumu tablosu

İlçe 05 Eylül 06 Eylül 07 Eylül Sıcaklık (°C) İzmir Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 24-34 Bayındır Gök gürültülü sağanak Gök gürültülü sağanak Parçalı bulutlu 19-36 Bergama Gök gürültülü sağanak Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 22-34 Beydağ Gök gürültülü sağanak Gök gürültülü sağanak Sıcak 18-38 Kemalpaşa Gök gürültülü sağanak Gök gürültülü sağanak Parçalı bulutlu 20-36 Kınık Gök gürültülü sağanak Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 21-35 Kiraz Gök gürültülü sağanak Gök gürültülü sağanak Parçalı bulutlu 21-36 Tire Gök gürültülü sağanak Gök gürültülü sağanak Parçalı bulutlu 19-37 Çeşme Az bulutlu Parçalı bulutlu Parçalı bulutlu 23-29 Bornova Az bulutlu Sıcak Parçalı bulutlu 24-35 Diğer ilçeler Parçalı bulutlu / Az bulutlu Benzer Benzer 20-34