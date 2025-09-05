HABEREKSPRES- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İzmir’de hafta sonu parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bayındır, Bergama, Beydağ, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz ve Tire gibi iç kesim ve kuzey ilçelerde yerel sağanak yağışlar görülecek. Kent merkezinde sıcaklıklar 33–34 derece bandında seyredecek, Çeşme’de ise 29 dereceye kadar düşecek.
5-6-7 Eylül İzmir ilçe ilçe hava durumu tablosu
|İlçe
|05 Eylül
|06 Eylül
|07 Eylül
|Sıcaklık (°C)
|İzmir
|Parçalı bulutlu
|Parçalı bulutlu
|Parçalı bulutlu
|24-34
|Bayındır
|Gök gürültülü sağanak
|Gök gürültülü sağanak
|Parçalı bulutlu
|19-36
|Bergama
|Gök gürültülü sağanak
|Parçalı bulutlu
|Parçalı bulutlu
|22-34
|Beydağ
|Gök gürültülü sağanak
|Gök gürültülü sağanak
|Sıcak
|18-38
|Kemalpaşa
|Gök gürültülü sağanak
|Gök gürültülü sağanak
|Parçalı bulutlu
|20-36
|Kınık
|Gök gürültülü sağanak
|Parçalı bulutlu
|Parçalı bulutlu
|21-35
|Kiraz
|Gök gürültülü sağanak
|Gök gürültülü sağanak
|Parçalı bulutlu
|21-36
|Tire
|Gök gürültülü sağanak
|Gök gürültülü sağanak
|Parçalı bulutlu
|19-37
|Çeşme
|Az bulutlu
|Parçalı bulutlu
|Parçalı bulutlu
|23-29
|Bornova
|Az bulutlu
|Sıcak
|Parçalı bulutlu
|24-35
|Diğer ilçeler
|Parçalı bulutlu / Az bulutlu
|Benzer
|Benzer
|20-34
Hafta sonu kuzeyli rüzgarların hızının artacağı ve nem oranlarının düşük olacağı tahmin ediliyor.