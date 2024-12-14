Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'de kar yağışı şiddetini artırırken, Marmara'da sağanak yağışlar bekleniyor.
Hava durumu detayları ve tahminler
- Doğu Anadolu ve Karadeniz: Kar yağışı bölge genelinde etkili olurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
- İstanbul ve Marmara: Hafta sonu sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte iç kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir.
- Ege ve Akdeniz: Parçalı bulutlu bir hava hakim. İç kesimlerde ise yer yer sis ve pus etkili olacak.
- İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayları ve pus görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar
- Hava sıcaklıkları doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyredecek.
- Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar sabit kalsa da gece saatlerinde düşüş yaşanabilir.
Rüzgar ve çığ uyarısı
- Rüzgar, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde saatte 40-60 km hızla esecek.
- Çığ tehlikesine karşı özellikle Doğu Anadolu'daki dik yamaçlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Kent bazlı hava durumu
- İstanbul: 9°C, gece yağmurlu.
- Ankara: 4°C, parçalı bulutlu.
- İzmir: 14°C, parçalı ve az bulutlu.
- Erzurum: -10°C, sabah saatlerinde kar yağışlı.
Kaynak: HABER MERKEZİ