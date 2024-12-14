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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz'de kar yağışı şiddetini artırırken, Marmara'da sağanak yağışlar bekleniyor.

Hizbullah lideri Kasım: "Suriye'deki durum düzenli hâle gelene kadar yeni güçleri yargılayamayız"

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