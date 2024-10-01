İzmir Trafik Birimleri tarafından 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinin sonuçları açıklandı. Denetimler kapsamında sürücülere yönelik çok sayıda ihlal tespit edildi ve idari para cezaları uygulandı.

Görselde yer alan bilgilere göre, denetimlerde öne çıkan ihlaller şunlar oldu:

5.896 sürücüye hız ihlalinden ceza kesildi.

ceza kesildi. 3.010 sürücü , kask kullanmama nedeniyle ceza aldı.

, kask kullanmama nedeniyle ceza aldı. 2.295 sürücü emniyet kemeri kullanmadığı için ceza aldı.

emniyet kemeri kullanmadığı için ceza aldı. 585 sürücü , alkollü araç kullanmaktan ceza aldı.

, alkollü araç kullanmaktan ceza aldı. 991 sürücü , seyir halindeyken cep telefonu kullanırken yakalandı.

, seyir halindeyken cep telefonu kullanırken yakalandı. 881 sürücü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle cezalandırıldı.

Ayrıca, toplamda 10.134 farklı maddeden olmak üzere, toplam 23.792 adet trafik idari para cezası kararı düzenlendi.

Trafik güvenliği açısından kritik olan bu denetimler, İzmir'deki sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir Trafik Birimleri yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek sürücüleri kurallara uymaya davet etti.