2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda önemli verilere ulaşıldı.

İzmir Trafik Birimleri, 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, toplamda 21.656 trafik idari para cezası karar tutanağı düzenledi. Bu dönemde yapılan denetimlerin sonuçları dikkat çekici rakamları ortaya koydu.

Cezaların dağılımı

Emniyet Kemeri İhlali: Bu denetim dönemi boyunca 2.265 sürücü emniyet kemeri takmamak nedeniyle cezalandırıldı. Emniyet kemerinin, trafik kazalarında hayat kurtarıcı rolü göz önüne alındığında, bu ihlallerin sıklığı dikkat çekti. Otel odasında şok edici cinayet!

Hız İhlali: Hız limitlerini aşan 5.646 sürücü, hız ihlali nedeniyle ceza aldı. Hız sınırlarının aşılması, trafik kazalarının en büyük nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Kırmızı Işık İhlali: 929 sürücü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle trafik cezalarına çarptırıldı. Bu tür ihlaller, kazaların büyük bir kısmının sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Cep Telefonu Kullanımı: 888 sürücü, seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan ceza aldı. Bu alışkanlık, dikkatin dağılmasına ve kazalara neden olabiliyor.

Kask Kullanımı: 538 sürücü, motosiklet kullanırken kask takmamak nedeniyle cezalandırıldı. Kask kullanımı, motosiklet kazalarında ciddi yaralanmaları önleyebilir.

Alkollü Araç Kullanımı: 538 sürücü, alkollü araç kullanmaktan ceza aldı. Alkol, sürüş yeteneğini önemli ölçüde etkileyerek kaza riskini artırır.

Diğer İhlaller: 9.030 sürücü, çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği için ceza aldı. Bu ihlaller arasında, park yasağını ihlal etmek ve belgesiz araç kullanmak gibi durumlar yer alıyor.

Öne çıkan detaylar

Bu denetimlerde en yüksek ceza oranları hız ihlali ve diğer trafik kurallarının ihlali üzerineydi. İzmir Trafik Birimleri, sürücülerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla düzenli olarak bu tür denetimlerin yapılacağını vurguladı.

İzmir’de trafik güvenliğini artırmayı hedefleyen bu denetimlerin sonuçları, sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda daha dikkatli olmalarını teşvik edecek. Trafik kurallarına uymanın önemini vurgulayan bu veriler, aynı zamanda yolda daha güvenli bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyor.