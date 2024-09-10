Yüksek kira bedelleri ve sınırlı yurt imkânları, öğrenci ve ailelerini zorlu bir sürece sürüklüyor. Kütahya’da en yüksek kira bedeli 32 bin 500 liraya kadar çıkarken, en düşük kira fiyatı ise 3 bin lira civarında. Bu durum, özellikle asgari ücretle geçinen aileler için ciddi bir ekonomik yük oluşturuyor.

Gayrimenkul uzmanı Kenan Uzman, Kütahya’da öğrenci barınma sorununa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzman, "Bir öğrencinin Kütahya’da barınabilmesi için en az 10 bin liraya ev tutması gerekiyor. Diğer masraflarla birlikte aylık 20 bin liraya yakın bir bütçe ayırmak zorunda kalıyorlar" dedi. Geçmiş yıllarda üniversite sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından öğrenciler ev aramaya başlarken, bu sene ailelerin tercihini daha çok devlet yurtlarından yana kullanması dikkat çekti. Uzman, bu durumun ekonomik koşullarla yakından ilişkili olduğunu vurguladı.

Kenan Uzman, konut piyasasında da önemli değişiklikler yaşandığını belirtti. Yükselen maliyetler ve faiz oranları sebebiyle, Kütahya’da konut satışlarının 2024 yılı itibarıyla %20 oranında düştüğünü dile getiren Uzman, "Faizlerin yükselmesi, yatırımcıların konut almak yerine paralarını mevduat hesaplarına yönlendirmelerine neden oluyor. Bugün bir evi 20 bin liraya kiraya verebiliyorsunuz ama bankaya yatırdığınız 3 milyon liralık mevduattan aylık 150-160 bin lira faiz geliri elde edilebiliyor" dedi. Bu nedenle, konut talebinin azalmasının yanı sıra, faizlerin düşmesi durumunda konut fiyatlarının hızla yükselebileceği öngörülüyor.

Kütahya'nın iki üniversitesiyle bir öğrenci kenti haline geldiğini belirten Uzman, öğrencilerin daha çok küçük ve uygun fiyatlı dairelere yöneldiğini söyledi. "Öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilen 1+1 ve 1+0 dairelerde, bu yıl Temmuz ayında metrekare fiyatı yüzde 30 artış göstererek 169 liraya ulaştı. Ocak 2024’te bu fiyatın 224 liraya kadar yükselmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Kütahya’da öğrencilerin barınma telaşı devam ederken, aileler ekonomik yük karşısında devlet yurtlarına başvuru yapma eğiliminde. Ancak, özel yurt ve kiralık evlerdeki fiyatların artış trendi, özellikle maddi imkânı kısıtlı olan öğrenciler için ciddi bir endişe kaynağı oluşturuyor.