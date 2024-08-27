İzmir'de 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik denetimlerinde toplamda 23.487 trafik idari para cezası kesildi. Denetimlerde, sürücülerin trafik güvenliği kurallarına uyup uymadıkları detaylı şekilde kontrol edildi.

Denetimlerin ayrıntıları

  1. Kask Kullanımı:

    • Toplamda 2.618 sürücü kask kullanmadığı için para cezası aldı.
    • Kask kullanımı, motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla önem arz ediyor.

  2. Hız Sınırı İhlalleri:

    Aydın'da belediye işçisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti Aydın'da belediye işçisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti
    • Hız sınırını aşan 6.758 sürücüye ceza kesildi.
    • Hız ihlalleri, trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor.

  3. Alkollü Araç Kullanımı:

    • Alkollü araç kullanırken yakalanan 520 sürücüye idari para cezası uygulandı.
    • Alkol, sürücünün reaksiyon süresini uzatarak kaza riskini artırıyor.

  4. Emniyet Kemeri:

    • Emniyet kemeri takmayan 2.537 sürücüye ceza kesildi.
    • Emniyet kemeri kullanımı, kaza anında hayat kurtarıcı bir önlem olarak kabul ediliyor.

  5. Kırmızı Işık İhlalleri:

    • Kırmızı ışık ihlali yapan 834 sürücüye para cezası uygulandı.
    • Kırmızı ışık ihlalleri, kavşaklarda ciddi kazalara yol açabiliyor.

  6. Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı:

    • Seyir halindeyken cep telefonu kullanan 1.058 sürücüye ceza kesildi.
    • Telefon kullanımı, dikkat dağılmasına ve kazalara sebep olabiliyor.

  7. Diğer Trafik İhlalleri:

    • Diğer trafik kurallarına uymayan 9.162 sürücüye para cezası verildi.
    • Bu ihlaller, çeşitli trafik kurallarını kapsamaktadır.

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Kaynak: HABER MERKEZİ