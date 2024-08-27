İzmir'de 19-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik denetimlerinde toplamda 23.487 trafik idari para cezası kesildi. Denetimlerde, sürücülerin trafik güvenliği kurallarına uyup uymadıkları detaylı şekilde kontrol edildi.
Denetimlerin ayrıntıları
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Kask Kullanımı:
- Toplamda 2.618 sürücü kask kullanmadığı için para cezası aldı.
- Kask kullanımı, motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla önem arz ediyor.
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Hız Sınırı İhlalleri:
- Hız sınırını aşan 6.758 sürücüye ceza kesildi.
- Hız ihlalleri, trafik kazalarının en büyük sebeplerinden biri olarak değerlendiriliyor.
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Alkollü Araç Kullanımı:
- Alkollü araç kullanırken yakalanan 520 sürücüye idari para cezası uygulandı.
- Alkol, sürücünün reaksiyon süresini uzatarak kaza riskini artırıyor.
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Emniyet Kemeri:
- Emniyet kemeri takmayan 2.537 sürücüye ceza kesildi.
- Emniyet kemeri kullanımı, kaza anında hayat kurtarıcı bir önlem olarak kabul ediliyor.
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Kırmızı Işık İhlalleri:
- Kırmızı ışık ihlali yapan 834 sürücüye para cezası uygulandı.
- Kırmızı ışık ihlalleri, kavşaklarda ciddi kazalara yol açabiliyor.
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Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanımı:
- Seyir halindeyken cep telefonu kullanan 1.058 sürücüye ceza kesildi.
- Telefon kullanımı, dikkat dağılmasına ve kazalara sebep olabiliyor.
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Diğer Trafik İhlalleri:
- Diğer trafik kurallarına uymayan 9.162 sürücüye para cezası verildi.
- Bu ihlaller, çeşitli trafik kurallarını kapsamaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ