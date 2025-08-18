Ali Şen hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanı Ali Şen, Bodrum’da yüksek ateş ve enfeksiyon şikayetiyle Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Uzun yıllardır Bodrum’da yaşayan 86 yaşındaki Ali Şen, tedbir amacıyla yoğun bakımda takip edildi.

Oğlundan açıklama geldi

Ali Şen’in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Şen, “Babamın sağlık durumu gayet iyi. Tedbiren yoğun bakımdaydı. Bugün, bir aksilik olmazsa hastaneden çıkacağız. Endişelenecek bir konu yok” dedi.

Taburcu olacağı belirtildi

Metin Şen’in açıklamasına göre, Ali Şen’in tedavisi başarılı şekilde tamamlandı ve herhangi bir komplikasyon yaşanmaması durumunda aynı gün taburcu edilecek.

Sağlık durumu yakından takip ediliyor

Ali Şen’in sağlık durumu ve tedavi süreci yakın çevresi ve spor camiası tarafından yakından takip ediliyor. Metin Şen’in açıklamaları, hem ailenin hem de taraftarların rahat nefes almasını sağladı.