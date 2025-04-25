İzmir'de hafta sonu yağış bekleniyor mu? Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, şehirdeki hava durumu nasıl olacak?

İzmir'de hafta sonu yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şehrin hava durumu hakkında önemli uyarılar yaptı. İzmir'de hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Peki, İzmir'de hava nasıl olacak?

İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, İzmir’de hafta sonu boyunca yağışlı hava etkili olacak. Gök gürültülü sağanak yağışların cumartesi günü itibarıyla şehirdeki hava durumunu etkilemesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 20 derece civarında olması öngörülüyor.

İzmir'de yağışlar ne zaman başlayacak?

İzmir'deki yağışların cumartesi günü başlayacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunun geri kalanında yer yer aralıklı sağanaklar görülecek. Meteoroloji, bölge halkını bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Diğer büyükşehirlerde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul ve Ankara’daki hava durumu, İzmir'den farklı olarak farklı tahminler içeriyor. İstanbul'da yağış beklenmezken, Ankara'da ise gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 4 il için sarı kodlu uyarı verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Van, Hakkari ve Şırnak illeri için sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İzmir için doğrudan bir uyarı yapılmasa da yağışların şehri etkilemesi bekleniyor.