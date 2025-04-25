Denizli'de altın fiyatları 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla güncellendi. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ve bilezik fiyatları kuyumcu ve serbest piyasa verileriyle birlikte açıklandı.

Denizli’de altın fiyatları, 25 Nisan 2025 Cuma günü itibarıyla hem kuyumcu hem de serbest piyasa verilerine göre güncellendi. Çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ve diğer ziynet altın türlerinde yeni fiyatlar belli oldu. Fiyatlar, yatırımcılar ve hediye almak isteyenler için dikkatle takip ediliyor.

İşte Denizli'de güncel altın fiyatları:

Denizli Kuyumcu altın fiyatları (25 Nisan 2025 - TL):

Ürün Miktar Bozdurma Fiyatı Satın Alma Fiyatı Gram Altın 1 gram (24 ayar) 4108,09 TL 4159,03 TL 22 Ayar Bilezik 1 gram (22 ayar) 3755,53 TL 3954,66 TL Çeyrek Altın 1,754 gram (22 ayar) 6731,00 TL -

Ziynet altın fiyatları - kuyumcu (2025 - TL):

Tür Miktar Bozdurma Satın Alma Çeyrek Altın (Eski) 1,754 gram (22 ayar) 6720,00 TL 6784,00 TL Çeyrek Altın (2025) 1,754 gram (22 ayar) 6730,00 TL 6794,00 TL Yarım Ziynet Altın 3,508 gram 13459,00 TL 13569,00 TL Tam Ziynet Altın 7,016 gram 26836,00 TL 27034,00 TL Gremse Ziynet Altın 17,540 gram 66676,00 TL 67637,00 TL

Cumhuriyet altını fiyatları - kuyumcu (TL):

Tür Miktar Bozdurma Satın Alma Ata Altın 7,216 gram 27558,00 TL 27739,00 TL Ata 5'li 36,08 gram 137275,00 TL 138333,00 TL

Denizli serbest piyasa altın fiyatları (25 Nisan 2025 - TL):

Ürün Miktar Bozdurma Satın Alma Gram Altın 1 gram (24 ayar) 4055,91 TL 4076,29 TL 22 Ayar Bilezik 1 gram (22 ayar) 3715,21 TL -

Değerlendirme

Denizli'de gram altın fiyatı kuyumcularda 4159 TL'ye kadar yükselirken, serbest piyasada bu rakam 4076 TL seviyelerinde kaldı. Aynı şekilde çeyrek altın, kuyumcularda yeni basım için 6794 TL, eski basım için ise 6784 TL civarında işlem görüyor. Cumhuriyet altını yatırımcılar için en çok takip edilen ürünler arasında yer alırken, Ata 5'li altının satış fiyatı 138.333 TL olarak kayıtlara geçti. 22 ayar bilezik ise kuyumcularda yaklaşık 3954 TL bandında alıcı buluyor.