Sabah saatlerinden itibaren yağışlar başlıyor

İzmir’deki bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak yağışların zaman zaman gök gürültüsü ile kuvvetleneceği bildiriliyor. Bu durum ani su baskınlarına yol açabilir.

Sıcaklık değişkenliği sürüyor

İzmir genelinde en düşük sıcaklık 17 derece, en yüksek ise 35 derece civarında olacak. Özellikle yağış almayan bölgelerde sıcaklık yüksek seyredecek.

Vatandaşlar tedbirli olmalı

Yağışlı bölgelerde yaşayan vatandaşların şemsiye ve yağmurluklarını yanlarına almaları öneriliyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli.

İlçe ilçe hava durumu

• Aliağa: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 23 en yüksek sıcaklık 32 derece

• Balçova: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 21 en yüksek sıcaklık 32 derece

• Bayırdır: Gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük sıcaklık 18 en yüksek sıcaklık 35 derece

• Bayraklı: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 22 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Bergama: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 20 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Beydağ: Gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük sıcaklık 17 en yüksek sıcaklık 34 derece

• Bornova: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 22 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Buca: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 21 en yüksek sıcaklık 32 derece

• Çeşme: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 23 en yüksek sıcaklık 30 derece

• Çiğli: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 20 en yüksek sıcaklık 32 derece

• Dikili: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 22 en yüksek sıcaklık 31 derece

• Foça: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 23 en yüksek sıcaklık 31 derece

• Gaziemir Parçalı bulutlu düşük sıcaklık 21 en yüksek sıcaklık 32 derece

• Güzelbahçe: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 22 en yüksek sıcaklık 31 derece

• Karabağlar: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 22 en yüksek sıcaklık 32 derece

• Karaburun: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 23 en yüksek sıcaklık 32 derece

• Karşıyaka: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 21 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Kemalpaşa: Gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük sıcaklık 19 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Kınık: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 21 en yüksek sıcaklık 34 derece

• Kiraz: Gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük sıcaklık 17 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Konak: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 23 en yüksek sıcaklık 31 derece

• Menderes: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 20 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Menemen: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 20 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Narlıdere: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 22 en yüksek sıcaklık 31 derece

• Ödemiş: Gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük sıcaklık 19 en yüksek sıcaklık 33 derece

• Seferihisar: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 23 en yüksek sıcaklık 32 derece

• Selçuk: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 19 en yüksek sıcaklık 30 derece

• Tire: Gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük sıcaklık 17 en yüksek sıcaklık 35 derece

• Torbalı: Gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük sıcaklık 21 en yüksek sıcaklık 35 derece

• Urla: Parçalı bulutlu en düşük sıcaklık 23 en yüksek sıcaklık 30 derece