İzmir’de kurusıkı ve arızalı tabancaları çalışır hale getirerek yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik, helikopter destekli geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde yasa dışı silah üretip satan şüphelileri teknik ve fiziki takiple belirledi.

Kuru sıkıları gerçek silahlara dönüştürüyorlar

Şüphelilerin, kaçak silah atölyelerinde kurusıkı tabancaları makine yardımıyla gerçek ateşli silahlara dönüştürdükleri ve suç örgütlerine silah temin ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı helikopter destekli baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

7 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 30 tabanca, 36 tabanca şarjörü, 188 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 41 av tüfeği kartuşu, çeşitli silah parçaları ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişiden 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir polisi, suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.