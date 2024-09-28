İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Mercek-26' operasyonlarına dair sosyal medya üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik geniş çaplı denetimler yapıldı.

2 bin 310 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında toplam 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bu silahların 1271'i ruhsatsız tabanca, 534'ü kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43'ü uzun namlulu tüfek ve 663'ü ruhsatsız av tüfeğinden oluşuyor. Operasyonlar sonucunda toplamda 2 bin 310 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

8️⃣1️⃣ ilde Silah Kaçakçılarına ve Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara yönelik “MERCEK-26” operasyonları düzenlendi❗️



Operasyonlar sonucu:

📍1️⃣.2️⃣7️⃣1️⃣ Ruhsatsız Tabanca,

📍5️⃣3️⃣4️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

📍4️⃣3️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,

📍6️⃣6️⃣3️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere… pic.twitter.com/JEvZQGFpRn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 28, 2024

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik ederken, ruhsatsız silah temin eden suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

'Mercek-26' operasyonlarının, toplum güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede önemli bir adım olduğu vurgulanırken, bu tür operasyonların aralıksız devam edeceği ifade edildi.