Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, dün Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un kullandığı 35 CCJ 880 plakalı hafif ticari araca çarpmış, kazada sürücü Akkurt, eşi Bediha ve annesi Emine Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Mehmet Akkurt'un Yanıkköy Mahallesi'nde yaşadığı, burada çiftçilik yaptığı, kaza da kullandığı hafif ticari aracı yaklaşık 2 ay önce satın aldığı ve annesi Emine Akkurt'u Menemen Devlet Hastanesi'ne götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından burada toprağa verildi.

Aile yakınlarının yanı sıra mahallelinin katıldığı cenaze töreninde, bazı aile üyeleri gözyaşlarını tutamadı.

Mehmet Akkurt (52), eşi Bediha (47) ve annesi Emine Akkurt'un (73) cenazeleri, yakınları tarafından Menemen Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yanıkköy Mezarlığı'na getirildi.

Esenyurt'ta bir araca ve aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Esenyurt'ta bir araca ve aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.