İzmir Valisi Süleyman Elban, görevdeki bir yılının ardından asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili detaylı bir rapor sundu. Vali Elban, İzmir Valiliği binasında düzenlenen toplantıda, şehirdeki suç oranları, denetim faaliyetleri ve güvenlik önlemleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Toplantıda İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da hazır bulundu.

Narkotik suçlarda yüzde 15 artış

Vali Elban, narkotik suçlarla ilgili verilerle toplantıya başladı. 2022-2023 döneminde 23 bin 497 narkotik olay yaşanırken, 30 bin 130 kişi gözaltına alındı. 2023-2024 döneminde ise olay sayısı 27 bin 47'ye, gözaltına alınan kişi sayısı ise 31 bin 750'ye çıktı. Narkotik suçlarda yüzde 15'lik bir artış gözlemlenirken, gözaltına alınan kişi sayısında yüzde 5'lik bir artış yaşandı. Trafik denetimlerinde de önemli değişiklikler yaşandı; kontrol edilen araç sayısı 5 milyon 790 bine yükselirken, işlem yapılan araç sayısı 1 milyon 356 bine çıktı.

Organize suç örgütleri: Yüzde 89 artış

Vali Elban, organize suç örgütleri ile mücadelede büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Bir önceki yıl 36 suç örgütü çökertilirken, son bir yılda bu sayı 68’e yükseldi. Bu, yaklaşık yüzde 89'luk bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, aranan şahıslar arasında önemli bir artış yaşandı; 5 yıl ve üzeri hapis cezası alan kişi sayısı 4 bin 996'ya çıktı. Elban, "Ekiplerimiz etkin denetimde dozu arttırdı. Teknolojiyi de kullanmaya başladık. Sadece yakalanan silahlar değil narkotikte, trafikteki denetimde, hırsızlığın azalmasında da olumlu gelişme var. Bu kadar mücadele yapılırken doğaldır ki suçluların da en çok kullandığı ekipman silah ve onlar yakalanırken silahların da yakalanması doğal" açıklamasında bulundu.

Hırsızlık suçlarında düşüş

Mala karşı işlenen suçlarda kayda değer bir düşüş yaşandı. Hırsızlık suçları yüzde 53 oranında azaldı. Özellikle evden ve işyerinden yapılan hırsızlıklar önemli ölçüde düştü. Yan kesicilik ve açık hırsızlık gibi suçlarda da ciddi oranlarda azalmalar gözlemlendi.

Eğitim kurumlarında güvenlik artırıldı

Vali Elban, okul güvenliğine yönelik tedbirlerin artırıldığını ve her okulda bir polis veya jandarma görevlendirildiğini belirtti. Elban, "Okul önlerinde velilerimizin içi rahat olsun okullar açılmadan binalarla ilgili fiziki şartlara bakarken çocukların güvenliğine ilişkin de çalışmalar yaptık” diyerek sözlerine devam eden Elban, “Okullarımızın tamamında mutlaka bir polis ve jandarma görev yapıyor. Bir kısmını resmi olarak veliler görürken bir kısmı sivil olduğu için göremiyorlar. Bu personeller okul müdürleri ile irtibatlı zaman zaman görüşüyorlar ve çalışmalara yönelik bilgilendirme yapıyorlar. Okul önlerinde sıkı tedbirlerimiz her geçen gün artıyor. Ama önemli olan önleyici tedbirler, bu işe bulaşmamaları müptela olmamaları için çalışmalarımız var. STK ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak önleyici tedbirlere ilişkin yoğun çalışmalarımız var. Belli dönemde gerek benim başkanlık yaptığım gerek ilçe düzeyinde arkadaşlarımız sürekli değerlendiriyor” dedi.

Yangın güvenliği: Sabotaj kayıt altında değil

Son dönemde yaşanan yangınlar hakkında da bilgi veren Elban, "Çok sıcak bir yaz geçirdik. Dolayısıyla buna paralel olarak özellikle hem yaz dönemindeki yağışın çok azalması nedeniyle toprağın dönemsel olarak rüzgarların havadaki nem, aldatma nedeniyle en ufak bir faaliyet maalesef bir yangına dönüştü. İlimizin çoğu yeri orman olduğu için ormana sıçradı. Bu çıkan yangınlarda yaptığımız tespitlerde şu ana kadar sabotaj ya da kasıt unsuruna rastlamadık. Tamamının faallerini tespit ettik sadece iki yangın elektrik tellerinden çıktı. Bunun dışındakiler vatandaşın tedbirsizliği nedeniyle çıktı. Bu sene yangınların biraz fazla olması da nemin ve hava sıcaklığı, çıkan rüzgarda da hızlı yayılıyor. Biliyorsunuz yangında müdahale artık 10 dakikanın altında. Hava şartları uygun olduğunda yangın büyümeden müdahale ediyoruz. Ancak şartlar kötü olduğunda 10 dakikadan sonra yangın büyüyor ve kontrol alına almak ciddi bir zaman istiyor” diye konuştu.