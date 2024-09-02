İzmir Karşıyaka'da bir apartmanda meydana gelen olay, apartman sakinleri ve çevre halk üzerinde tedirginlik yarattı. "Kargocuyum" diyerek kapıya gelen şahsın hırsız olduğu ortaya çıktı.

Kargocu kılığında hırsızlık

İzmir'de son zamanlarda artan hırsızlık olayları, hırsızların kargocu kılığına girerek evlere sızmasıyla yeni bir boyut kazandı. Bu yöntemle ev sahiplerinin kapıyı güvenle açması sağlanıyor, ardından hırsızlar ev halkı hakkında bilgi topluyor.

Yetişkinler evde değilken geliyorlar

Mağdurlar özellikle gündüz saatlerinde, yetişkinler evde yokken geldiklerini ifade etti. Çocukları "kargoyu annene vereceğiz" diyerek kandırıyorlar. Bu sayede aile ile ilgili bilgileri öğreniyorlar.

Vatandaşlara uyarı

Emniyet yetkilileri, vatandaşları kargo teslimatı sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Şüpheli durumlar karşısında kapıyı açmadan önce kargo şirketiyle iletişime geçilmesi ve kimlik doğrulaması yapılması gerektiği vurgulanıyor. İzmir'de bu yöntemi kullanan hırsızların yakalanması için çalışmalar sürüyor.