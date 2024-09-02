Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile transfer yarışını kazanan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Tete, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmasına rağmen beklentileri karşılayamamıştı. Yeni sezonda Okan Buruk'un planlarında yer bulamayan Tete, Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. Benzer bir hayal kırıklığı yaratan bir diğer isim ise Tanguy Ndombele idi. Galatasaray'da fazla kiloları nedeniyle eleştirilen tecrübeli orta saha oyuncusu, sezon sonunda kiralık olarak geldiği Tottenham'a geri döndü ve sözleşmesi feshedildi.

Hem Tete hem de Ndombele performansı artırdı

Ancak, Galatasaray'dan ayrılmalarının ardından her iki oyuncu da yeni takımlarında dikkat çekici performanslar sergilemeye başladı. Tanguy Ndombele, Fransa'nın Nice takımına transfer olduktan sonra fit bir görünüme kavuştu ve Ligue 1'in 3. haftasında Angers'a karşı oynanan maçta performansıyla öne çıktı. Maçta harika bir asist yapan Ndombele, L'Equipe tarafından Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi. Bu, Galatasaray'da fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Ndombele'nin, Nice'te toparlanarak başarılı bir performans sergilediğini gösteriyor.

Öte yandan, Tete de Panathinaikos'a çabuk uyum sağladı ve yeni takımında gösterdiği performansla dikkat çekti. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan bu iki oyuncu, yeni takımlarında kendilerini kanıtlamaya başlamış görünüyor.