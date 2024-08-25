İzmir'in Değirmen Dağı'nda yer alan İsmet İnönü Müze Evi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğduğu ev olarak tarihin izlerini taşıyor. Müze ev, İnönü'nün çocukluk yıllarını ve İzmir'e olan bağlılığını anlamak isteyen ziyaretçiler için önemli bir durak. İnönü'nün anılarını ve yaşamına dair detayları keşfetmek için bu tarihi mekanı ziyaret etmek, geçmişe doğru bir yolculuk sunuyor.

İsmet İnönü'nün doğum yeri

1884 yılında İsmet İnönü, şu anda müze olarak ziyaretçilere açık olan bu evde dünyaya gelmiş. O dönemde babası Reşit Bey, İzmir Adliyesi'nde Sorgu Yargıcı Yardımcısı olarak görev yapıyordu. İsmet İnönü, 'Hatıralar' adlı kitabında İzmir'deki anılarını şu sözlerle dile getirir: "Altı sene, askeri tahsilin yıl sonu tatillerini İzmir'de geçirdim. İzmir'e dayımın yanına, sılaya gidiş, benim için bahtiyarlık ve açılıp, serpilme fırsatı olmuştur. Değirmen Dağındaki küçük, mütevazı ev, denize karşı hala bana dünyanın en güzel köşkü gibi görünür... İzmir, bu suretle on üç ila yirmi iki yaşlarımda benim başlıca sevgilim olmuştur."

Ev ve tarihi önemi

İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde, o zamanki İzmir Belediye Başkanı Dr. Behçet Uz tarafından Belediye adına satın alınan bu ev, İnönü'nün İzmir'deki anılarını yaşatmak amacıyla korunmuştur. 1950 yılı sonrasında İzmir Belediyesi evi elden çıkarmak isteyince, İnönü'ye yakın İzmirli işadamlarından Şerif Remzi Reyent tarafından satın alınmış ve daha sonra yeğeni Ayla Ökmen'e hediye edilmiştir. Ayla Ökmen, evi İnönü Vakfı'na bağışlayarak bu tarihi yapının müze olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Müze evi ve ziyaret bilgileri

24 Temmuz 1999 tarihinde, İzmir Sivil Toplum Örgütleri'nin katkılarıyla ve Lozan sergisi ile İsmet İnönü Evi, ikinci kez ziyarete açılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılında evin bulunduğu sokağa 'İnönü Sokağı' adını vererek, bu tarihi mekanı onurlandırmıştır.

Müze ev, İsmet İnönü'nün yaşamına dair önemli belgeler, fotoğraflar ve kişisel eşyalarla donatılmıştır. Ziyaretçiler, İnönü'nün İzmir'deki yıllarını ve Türkiye tarihindeki rolünü daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Müze ev, tarih meraklıları için olduğu kadar, Türkiye'nin yakın tarihini anlamak isteyenler için de büyüleyici bir durak.

Eğer yolunuz İzmir'e düşerse, bu tarihi müze evi ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Değirmen Dağı'nın sakin atmosferi ve deniz manzarasıyla birleşen İsmet İnönü'nün çocukluk anıları, ziyaretçilerine hem tarih hem de doğa ile iç içe bir deneyim sunuyor.

İsmet İnönü Müze Evi: Nerede ve nasıl gidilir?

Adres: İsmet İnönü Müze Evi İnönü Sokağı No: 1, Değirmen Dağı İzmir, Türkiye.

Toplu taşıma ile ulaşım:

İzmir metro ile: İzmir'in metro ağı oldukça gelişmiştir. İzmir Metro'nun Konak İstasyonu veya Alsancak İstasyonu gibi merkezi istasyonlarından birine ulaşın.

Konak İstasyonu'ndan çıkıp Konak Meydanı'na yürüyün ve buradan 185 numaralı otobüse binin.

Otobüs, sizi Değirmen Dağı'na götürecektir. Müze evi, otobüs yolculuğunun ardından kısa bir yürüyüş mesafesindedir. İzmir otobüsleri ile: İzmir şehir merkezinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs hatları ile Değirmen Dağı'na direkt ulaşım sağlayabilirsiniz.

Konak, Alsancak veya Basmane gibi merkezi noktalardan, Değirmen Dağı güzergahına giden otobüslere binin.

İlgili durakta indikten sonra, İsmet İnönü Müze Evi'ne yönlendiren tabelaları takip ederek müzeye ulaşabilirsiniz.

Özel araç ile ulaşım:

Şehir merkezi: İzmir şehir merkezinden Değirmen Dağı'na özel araçla gitmek oldukça kolaydır. Konak Meydanı'ndan veya Alsancak'tan Değirmen Dağı'na doğru yönelin.

İnönü Sokağı'na girerek müze evinin bulunduğu noktayı takip edin. Park yerleri müze çevresinde mevcuttur. Yol tarifi: İzmir şehir merkezinden Kordonboyu'ndan İnönü Caddesi'ne çıkın.

İzmir Adliyesi'ni geçtikten sonra, Değirmen Dağı yönüne sapın.

Adresinize İnönü Sokağı'na ulaşarak müzeye varabilirsiniz.

Not: Müze evi, İzmir'in tarihi ve kültürel dokusuyla iç içe olan bir bölgede bulunduğu için, ulaşım sırasında çevredeki tarihi mekanlara da göz atabilirsiniz. Ayrıca, müzeye gitmeden önce çalışma saatlerini ve ziyaret günlerini kontrol etmek faydalı olabilir.