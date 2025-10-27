İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka’da temelini attığı “İkinci El Pazarı” projesi, kent genelinde büyüyor. Beş ilçede düzenlenen etkinlik, kullanılmayan eşyaların yeniden değerlendirilmesini sağlarken, dayanışmayı ve ekonomik hareketliliği artırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği “İzmir’de Paylaşımın En Güzel Hali” sloganlı İkinci El Pazarı, ikinci etabına Konak’taki Hatay Kapalı Pazaryeri’nde başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, hem aile bütçelerine katkı sağlamak hem de israfı önlemek amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik, Konak, Bayraklı, Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde dönüşümlü olarak her ay kurulacak. Pazarlar, bizvariz.izmir.bel.tr adresinden yapılan başvurularla yoğun ilgi gördü.

Antika eşyalar, kitaplar, takılar, oyuncaklar ve ikinci el teknolojik ürünlerin yer aldığı pazar, İzmirliler arasında paylaşım kültürünü güçlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yetkilisi Alp Murat Bazancir, projenin Başkan Cemil Tugay’ın talimatıyla başlatıldığını belirterek şunları söyledi:

“Beş pilot ilçede uygulamalar başladı. Amacımız dayanışmayı güçlendirmek, israfı önlemek ve paylaşma kültürünü büyütmek. Başkanımızın ‘İzmir’de iyilik bulaşıcı olmalıdır’ sözüyle yola çıktık. Katılımcılar evlerinde kullanmadıkları eşyaları getirip tezgah açıyorlar. Yeni eşya kabul etmiyoruz; burada önemli olan ikinci elin değerini göstermek.”

Bazancir, Konak’ta 236 başvurudan 186 tezgahın açıldığını, etkinlikte sıcak ikramların da sunulduğunu söyledi.

Etkinlik alanında oluşan hareketlilik, bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Esnaf Gülden Başoğlu, projenin ekonomik açıdan olumlu etkilerine dikkat çekti:

“Bu pazar bizi çok mutlu etti. Hafta ortasında işler durgundu, şimdi hareketlilik geldi. Kiralarımızı ödemekte zorlanıyorduk. Hem esnaf memnun hem vatandaş.”

Tezgah açan Arzu Işıkver Tuaç, uygulamanın esnaf için önemli bir fırsat yarattığını belirterek “İkinci el esnafının tezgah açabileceği yer yoktu. Bu proje bir başlangıç. Daha sık yapılmasını isteriz,” dedi.

Katılımcı Dilek Lale ise paylaşım ruhuna vurgu yaptı:

“Sizin çöplüğünüz başkasının hazinesi olabiliyor. Her şey değerleniyor, herkes mutlu oluyor.”

Vatandaşlardan Sema Diri, pazarın bütçesine katkı sağladığını söylerken, öğrenci Can Okan etkinliği kültürel bir buluşma noktası olarak tanımladı:

“Bu tarz faaliyetler eski semtler için çok önemli. Hem geri dönüşüm sağlanıyor hem kuşaklar arasında kültürel bağ kuruluyor.”