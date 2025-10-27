TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen “vergi paketi” sırasında söz alan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, esnaf, sanayici ve üreticiye yük bindirildiğini, büyük şirketler ve ithalatçılara ise muafiyet sağlandığını belirtti. Arpacı, ayrıca asgari ücret düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguladı.

Arpacı, galericilerden örnek vererek, “Yaklaşık bir buçuk iki senedir ‘gönüllü uyum’ adı altında galericilerden araç başına 10 bin lira vergi alınıyor. Bu insanlar zaten kayıtlı, mükellef ve vergi levhası var. Ama siz kayıtlılardan daha fazla vergi alıyorsunuz. Esnafın hâli perişan,” dedi.

BYD gibi yurt dışı şirketlere sağlanan vergi avantajlarına da tepki gösteren Arpacı, “BYD henüz Manisa’da yatırım yapmadı ama 20 bin aracı vergi avantajıyla Türkiye’ye soktu. Bu haksız rekabete yol açtı. Yatırım ve istihdam yaratmadı. Bu avantajları artık esnaf, sanayici ve üreticiye verin” ifadelerini kullandı.

Bireysel emeklilik sistemi ve katkı paylarındaki değişikliklere dikkat çeken Arpacı, “Mevcut poliçeler için geçerli mi, geçerli değil mi net değil. Kuralları maç oynanırken değiştirmek yerine kademeli uygulama yapmak daha doğru olur” dedi.

Arpacı, yüksek enflasyon ve düşük satın alma gücüne dikkat çekerek, “Vergi sebep, enflasyon sonuçtur. Asgari ücretin elden geçen miktarı artırılmalı, halkın alım gücü korunmalı. Böylece hem ekonomik denge sağlanır hem de kamu maliyesinde tasarruf yapılır” ifadelerini kullandı.