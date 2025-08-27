İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşları iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine dahil edecek yeni bir adım attı. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen “İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi” projesinde, SMS yoluyla davet gönderilen 50 bin kişi arasından şeffaf yöntemlerle seçilen 50 yurttaş, kentin iklim politikalarının şekillendirilmesine katkı sunacak.

7 Eylül’de ilk toplantısını yapacak Meclis, İzmir’in demografik yapısını yansıtan farklı yaş, cinsiyet, meslek ve eğitim gruplarından üyelerden oluşuyor. Katılımcılar, “Isınan bir İzmir’de nasıl hayatta kalırız?” sorusu etrafında çözüm önerileri geliştirecek.

Beş oturumda çözüm üretilecek

Yurttaş Meclisi, 7 Eylül, 21 Eylül, 5 Ekim, 19 Ekim ve 2 Kasım tarihlerinde olmak üzere toplam beş oturum gerçekleştirecek. Her buluşmada farklı bir başlık ele alınacak ve grup çalışmalarıyla çözüm odaklı öneriler ortaya konacak. Sürecin sonunda ortaya çıkan rapor, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’na (SECAP) dahil edilecek.

Avrupa Birliği destekli proje

YUVA Derneği ve HUDOTO Vakfı ortaklığında yürütülen proje, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle uygulanıyor. 15 ay sürecek çalışma, İzmir’in düşük karbonlu ve iklim dirençli bir şehir olma hedeflerine ivme kazandıracak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle yalnızca iklim politikalarına yeni bir katılım modeli kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’de iklim krizine karşı yurttaş odaklı bir demokratik sürece de öncülük ediyor.