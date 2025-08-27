Türkiye’nin madencilik ve doğal kaynaklar alanındaki en büyük buluşmalarından biri olan MINEX, bu yıl ilk kez “uluslararası” unvanıyla kapılarını açmaya hazırlanıyor. 3-6 Eylül 2025 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleşecek fuar, sektörün önde gelen temsilcilerini, akademiyi ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Uluslararası prestij tescillendi

Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) tarafından “Uluslararası Onaylı Etkinlik Sertifikası” ile taçlandırılan MINEX, bu belgeyi alarak Türkiye’de madencilik alanında uluslararası onaylı tek fuar olma özelliğini kazandı. Bu gelişme, hem fuarın güvenilirliğini artırdı hem de Türkiye’nin maden teknolojilerindeki potansiyelini küresel ölçekte görünür kıldı.

Katılımcı sayısı üçe katlanacak

Bir önceki etkinlikte 40 ülkeden 1.742 yabancı ve 55 şehirden 14.392 yerli olmak üzere toplam 16.134 profesyonel ziyaretçi ağırlayan MINEX, bu yıl çıtayı daha da yükseltmeyi hedefliyor. Almanya, Fransa, Avusturya, Çin ve Japonya başta olmak üzere pek çok ülkeden firmaların katılım göstereceği fuarda, uluslararası katılımcı sayısının üç katına çıkması bekleniyor.

Fuar boyunca madencilik makineleri, kırma-eleme ve sondaj sistemleri, cevher hazırlama ve iş güvenliği ekipmanları gibi geniş bir ürün yelpazesi sergilenecek. Ziyaretçileri ise madencilik işletmeleri, mühendisler, danışmanlık şirketleri, akademisyenler, kamu kurumları temsilcileri ve öğrenciler oluşturacak.

Akademi ve sektör aynı platformda

Fuarla eş zamanlı olarak TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından organize edilen 10. Uluslararası Maden Makineleri ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT 2025) de yapılacak. Kongre kapsamında, maden işletmeciliği, cevher zenginleştirme, doğal taş ve endüstriyel mineral üretim teknolojileri ile tünel açımında kullanılan makineler gibi konular bilimsel oturumlarda ele alınacak. Böylece akademi ve sektör, teknik bilgi ve deneyim paylaşımı için ortak bir zeminde buluşacak.

İzmir, madencilik dünyasının merkezi olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın katkılarıyla düzenlenen MINEX 2025, hem Türkiye’nin madencilik potansiyelini dünyaya tanıtacak hem de sektörün küresel ölçekteki gelişimine katkı sunacak.