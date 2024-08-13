İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir sokak röportajında Instagram’a getirilen erişim yasağını eleştiren Dilbura Y. isimli kadın, gözaltına alındı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in medyanın denetimine ilişkin açıklamalarının ardından, sokak röportajı veren kadın, “Bütün özgürlük haklarını bir tek kişiye teslim ettiğiniz için beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız” diyerek tepkisini dile getirdi.

Gözaltına alınan Dilbura Y., işlemlerinin ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan kadın, tutuklu yargılanma kararı ile cezaevine gönderildi.