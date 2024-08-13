Kutsal topraklara gitmek isteyen hacı adayları için 2025 yılı hac ön kayıt süreci başladı. Başvurular, hacı adaylarının e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebileceği bir dizi işlemle tamamlanacak. Başvuru süresi 16 Eylül 2024’te sona erecek. Bu süreçte, hacı adayları, hac ibadetlerini yerine getirebilmek için gerekli başvuruları yaparken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunuyor.

Başvuru detayları ve ücretlendirme

2025 yılı hac başvuruları için belirlenen ön kayıt ücreti 750 TL olarak açıklandı. Bu ücret, anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılacak ve ardından başvuru işlemleri tamamlanabilecek. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, yalnızca e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu yılki başvurularda, özellikle engelli, hasta ve yaşlı hacı adayları için bazı esneklikler sağlanıyor. Bu adaylar, müracaatlarında hacca daha önce hiç gitmemiş bir refakatçi kaydettirme imkanına sahip olacaklar.

Çocuklar ve kura işlemleri

Hac ibadeti için çocuklarını da yanlarına almak isteyen ebeveynler, 0-12 yaş aralığındaki çocuklarının ön kayıt işlemlerini yapabilecekler. Bu yaş grubundaki çocuklar, ebeveynlerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek, bu da başvurularını kolaylaştıracak. Ayrıca, akrabalık bağı olmayanlar için grup başvuruları da mümkün kılınmış durumda. 7 kişiyi geçmemek şartıyla grup başvuruları yapılabilirken, akrabalık bağı olan gruplar bu sayı sınırını aşabilir ve tek bir kura numarası ile müracaat edebilirler.

Son başvuru tarihi ve kura sistemi

Başvuru süreci 16 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Hacı adayları, bu tarihe kadar başvurularını e-Devlet üzerinden eksiksiz bir şekilde tamamlamalılar. Tüm başvurular tamamlandıktan sonra kura çekimi gerçekleştirilecek ve kura sonucunda hacı adaylarının kutsal topraklara gitme hakkı kazanıp kazanmadığı belirlenecek.