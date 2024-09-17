İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden "yardım ilanı" vererek terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye finansal destek sağladığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleriyle bağlantılı faaliyetlerin ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Yardım İlanı" ile DEAŞ ve El-Kaide'ye finansal destek

Polis ekipleri, terör örgütleriyle bağlantılı sosyal medya hesaplarını inceledi. İncelemelerde, bazı şüphelilerin Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını öne sürdükleri ilanlar verdiği belirlendi. Bu ilanlarda "kış aylarında soba ve yakacak yardımı", "Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvan kesimi yardımı" ve "kamplarda kalan ailelere destek" gibi konular işleniyordu.

Ancak yapılan detaylı araştırmalar, bu ilanların gerçekte DEAŞ ve El-Kaide örgütleri adına faaliyet gösteren kişilerin, Suriye'deki PKK/YPG kontrolündeki Hol kampında kalan örgüt üyelerine para aktarmak amacıyla hazırlandığını ortaya çıkardı. İlanlarda, bağışların dolar ve kripto para olarak talep edilmesi, dinin istismarına yönelik bir strateji olarak değerlendirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, bu tespitlerin ardından kimlikleri belirlenen 5 şüpheliyi, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 5 farklı adreste gözaltına aldı. Yapılan adres aramalarında, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

2'si tutuklandı

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 2 şüpheliyi tutuklarken, diğer 3 şüpheli için adli kontrol tedbiri uyguladı; bunlardan biri ev hapsine alındı.