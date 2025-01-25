İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, işitme engelliler için önemli bir projeyi hayata geçirdi. İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği, Karşıyaka Sağırlar Derneği ve Bornova Sessizler Derneği üyeleri, Meslek Fabrikası’nda açılan pastacılık çıraklığı kursuna katılmaya başladı. Kursiyerler, işaret dili çevirmenleri eşliğinde pastacılığın inceliklerini öğreniyor, yeni bir meslek edinerek istihdam fırsatlarını keşfetmeye hazırlanıyor.

İşaret diliyle pasta yapmayı öğreniyorlar

Meslek Fabrikası’nda düzenlenen kurs, sağır ve işitme engellilere yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Kurs, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli işaret dili çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer tarafından verilen derslerle devam ediyor. Kursiyerler, pastacılığın tüm aşamalarını öğrenerek, gelecekte kendi işlerini kurma veya sektörde çalışma şansı bulacak.

Özlem Özer: “Bu kurs hepimiz için keyifli”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde işaret dili çevirmeni olarak görev yapan Özlem Özer, kursun çok keyifli geçtiğini belirtti. "Meslek Fabrikası ile bu projeyi başlatmamız çok heyecan verici. Kurs, hem benim hem de kursiyerler için öğrenme süreci oldu. Kursiyerlerimize tarifleri işaret diliyle aktarmak çok anlamlı" dedi. Özlem Özer’in annesi Nesrin Özer de kursa katılarak pasta yapmayı öğreniyor ve kızına yardımcı oluyor.

Yeni bir hayal: Sağlıklı pastalar yapmak

Kursiyerlerden 64 yaşındaki Bayram Yaşar Kültem, mutfakla ilgili ilgisini ve sağlıklı yiyecekler üretme isteğini dile getirdi. Kültem, "Eşim çalışıyor, ben mutfakla ilgilenmeyi çok seviyorum. Kalp sağlığım için daha sağlıklı yiyecekler yapmayı düşünüyorum. Bu kurs sayesinde iş dünyasında yer bulabileceğimi umuyorum" dedi.

Eşit başarı için bir adım daha

42 yaşındaki Özlem Çelik, kursa katıldığı için mutlu olduğunu ve engelli bireylerin eşit fırsatlarla başarıya ulaşabileceğini ifade etti. "Kursu tamamladıktan sonra sektörde iş arayacağım" diyen Çelik, engellerin başarıya ulaşmak için bir engel olmadığını vurguladı.

İşaret dilini öğrenen eğitimci: “Yeni bir deneyim”

Kursun eğitmeni Jülide Yılmaz ise, "Bu değerli projenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Kurs boyunca işaret dilini öğrenmeyi deneyeceğim. Kursiyerlerimle birlikte karşılıklı olarak yeni şeyler öğrenmek çok keyifli" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda 124 saat sürecek olan kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifika alacak ve pastacılık sektöründe çalışabilecek veya kendi işyerlerini açabilecek.