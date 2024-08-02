Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Kurucu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Onursal Başkanı olan İsmail Sivri, aramızdan ayrılışının 17. yılında unutulmadı. İzmir Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yer alan heykeli önünde düzenlenen anma töreninde, İzmir'in sevilen gazetecisi İsmail Sivri’nin insana ve doğaya olan sevgisi, gazetecilik mesleğine katkıları ve onunla özdeşleşen insani değerler vurgulandı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İyi ki İzmir’den İsmail Sivri geçmiş" dedi.

İsmail Sivri'nin İzmir'e kattıkları

Anma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sivri’nin İzmir’e ve insanlara kattığı değerleri anlattı. Başkan Mutlu, "İsmail Sivri’nin çocuklara, insanlara olan sevgisi, yumuşaklığı ve pozitifliği unutulmuyor. Gazetecilik mesleğine adadığı ömrü ve ilkeli duruşu sayesinde bugün hâlâ anılıyor olması, onun ne kadar önemli bir miras bıraktığını gösteriyor. İyi ki hayatımızdan, iyi ki İzmir’den İsmail Sivri geçmiş" dedi.

"Onun çizgisi bizim için bir rehberdi"

CHP 26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel de törende yaptığı konuşmada, İsmail Sivri'nin gazetecilikteki onurlu duruşunu ve insan sevgisini vurguladı. Sertel, "İsmail ağabey, sevgi dolu bir insandı ve her zaman örnek alınacak bir kişilik sergiledi. Bugün basın özgürlüğünün daraldığı bir dönemde onun çizgisini rehber alıyoruz" dedi.

Basın mesleğine bırakılan miras

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise Sivri'nin mesleğine olan tutkusunu ve samimi diyaloglarını hatırlatarak, "İsmail baba, bizlere insanları sevmeyi ve gazetecilikte dürüst olmayı öğretti. Onun bıraktığı mirası en iyi şekilde yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar Tayfur Göçmenoğlu da törende söz alarak, İsmail Sivri’nin yeni nesiller tarafından da tanınmasının önemine dikkat çekti ve "Onu her zaman örnek alacağız" dedi.

"Onu çok özledim"

İsmail Sivri’nin kızı Hatice Hikmet Sivri ise törende duygu dolu anlar yaşadı. Babasının sıcaklığını ve nasihatlerini özlediğini belirten Sivri, "Onu çok özledim, ama aynı zamanda mutluyum çünkü babamın heykeli hemen köşe başında, onunla yaşıyorum" diyerek duygularını ifade etti.