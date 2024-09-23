Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, bölgeden gelen yardım talebi üzerine gerçekleşti.

Olay anı ve kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun sürüklendiği bilgisi alınır alınmaz, bölgeye ekipler yönlendirildi. Yapılan operasyonda, aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 27 göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon

Operasyon sırasında 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla bağlantılı olarak 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini daha gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ile ilgili işlemler

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.