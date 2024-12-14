İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Alaybey İZBAN istasyonunda sigara içtiği gerekçesiyle uyarılan bir kişi, iki güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tartışma kanlı bitti

Olay, 12 Aralık günü İZBAN Alaybey istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda sigara içen İ.D. (34), güvenlik görevlileri H.K. (36) ve G.K. (41) tarafından uyarıldı. Uyarının ardından tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve İ.D., güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan iki güvenlik görevlisi İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Saldırgan tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli İ.D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan saldırganın eylemi kamuoyunda büyük tepki topladı.