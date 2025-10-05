İzmir, ekim ayında iki büyük edebiyat buluşmasına ev sahipliği yapacak. İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı ve 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17 Ekim 2025’te Kültürpark’ta yapılacak açılış töreniyle kapılarını kitapseverlere açacak. Etkinlikler, yazarlar, şairler, yayınevleri ve binlerce okuru bir araya getirecek.



İZKİTAP 17 Ekim’de başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP, 17–26 Ekim tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilecek. Fuar, her yaş grubundan okura ulaşmayı hedefliyor.

Fuarın onur konuğu çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden Mehmet Eroğlu olacak. Uluslararası onur konuğu ise Fransız çizer Fabien Toulmé. Etkinlik boyunca Akın Erdoğan, Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Demir Demirkan ve daha birçok isim söyleşi ve imza günlerinde okurlarla bir araya gelecek.

Çocuklara ve gençlere özel alanlar

İZKİTAP’ta çocuklar için kitap atölyeleri, masal dinletileri ve yaratıcı yazarlık çalışmaları yapılacak. Gençlere yönelik paneller, anime ve manga bölümleri, çizer buluşmaları da programda yer alacak.

Detaylı bilgi ve etkinlik takvimi için: kitapizmir.com

İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali 9. yılında

İZKİTAP ile aynı gün başlayacak 9. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali, 17–19 Ekim 2025 tarihleri arasında “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla düzenlenecek. Festivalin direktörlüğünü şair Haydar Ergülen üstlenirken, onur konuğu Ayfer Tunç olacak.

Açılış gününde lise öğrencileri için düzenlenen yarışmanın ödül töreni yapılacak, ardından Tunç okurlarıyla özel bir söyleşide buluşacak. Festival boyunca paneller, şiir dinletileri, atölyeler, belgesel gösterimleri, stand-up gösterileri ve konserler düzenlenecek.

İzmir’in dört bir yanında edebiyat buluşmaları

Etkinlikler yalnızca Kültürpark’la sınırlı kalmayacak. Urla Belediyesi Kent Tarihi ve Arşivi Salonu, Güzelbahçe Belediyesi Kültür Merkezi ve Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi gibi farklı ilçelerde paneller ve atölyeler düzenlenecek. Festival, edebiyatın İzmir’in farklı noktalarına yayılmasını hedefliyor.

Yerli ve yabancı edebiyatçılar bir arada

Festivalde Türkiye’den Murat Gülsoy, Tuna Kiremitçi, Asuman Susam gibi yazarlar yer alacak. Fransa’dan Eric Sorner, Bulgaristan’dan Anton Baev, Yunanistan’dan Dinos Soitis ve Mısır’dan Ahmad Zakaria gibi isimler de katılımcılar arasında. Ayrıca akademisyenler ve oyuncu Cengiz Bozkurt da söyleşilerde yer alacak.

“Şair Yürüyüşü” ile kalıcı iz

Festival kapsamında gerçekleştirilecek “Şair Yürüyüşü” etkinliğinde yerli ve yabancı şairler İzmir sokaklarında gözlem yapacak. Ortaya çıkan eserler, festivalin 10. yılı olan 2026’da “ İzmir Şiirleri” adıyla kitaplaştırılacak.

Detaylı program: izmir.art

– kultursanat.izmir.bel.tr