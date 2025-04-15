İzmir’in sanatla iç içe yaşam alanı BonVivant Alsancak’ta sanatseverlerle buluşan “İzmir’de Kadın Şapka Kültürü” sergisi, gördüğü büyük ilgi üzerine 20 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldı.

BonVivant, açıldığı günden bu yana 23 sergi ve 45’ten fazla sanatçıyı ağırladı. 24. sergisinde ise kadın zarafetinin simgesi şapkaları odağına alarak, Beki Şikar’ın 26 yıllık birikimle oluşturduğu “Davet Şapkaları Koleksiyonu”nu sanatseverlerle buluşturuyor.Cumhuriyet tarihimizin önemli simgelerinden Şapka Devrimi’nin 100. yılına ithafen hazırlanan bu özel sergi, izleyicileri zamansız bir zarafetin izini sürmeye davet ediyor.

Fotoğraf sanatçısı Selim Bonfil’in küratörlüğünü üstlendiği sergi; araştırmacı yazar Sarit Bonfil ve moda tasarım uzmanı Dr. Dilek Himam’ın katkılarıyla hazırlandı. 1940’lar ve 1950’lerden nadide örneklerle zenginleştirilen koleksiyon, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e kadın yaşamında şapkanın sosyokültürel izlerini çok katmanlı bir yaklaşımla sunuyor.