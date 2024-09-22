İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında taksi şoförü İsmail Kök yaralandı.
Karabalar ilçesi Sırrı Atalay Caddesi'nde trafik kazası daha meydana geldi.
Konak istikametinden gelen özel araç ile Çamlık istikametinden gelen ticari taksi burun buruna geldi.
Yaralanan taksi şoförü İsmail Kök'ün kavgadan kaçtığı ve gözünden yaralı olduğu ortaya çıktı.
Yaralanan şoför, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
Polis ekiplerinin olay yerindeki ticari aracın başında beklediği belirtildi.
Semt sakinleri Sırrı Atalay Caddesi'nde sık sık trafik kazalarının yaşandığını söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi