Kaza anı ve kurye

Dün öğle saatlerinde Mavişehir Karşıyaka yönünde meydana gelen kazada, Yemeksepeti kuryesi hayatını kaybetti. Kazanın ardından acılı ailesi ve meslektaşları, kaybı anmak üzere bir araya geldi.

Sevenlerinden anlamlı veda

Bugün, kuryenin meslektaşları ve sevenleri, hayatını kaybeden kurye için saygı duruşunda bulunmak amacıyla geniş katılımlı bir konvoy düzenledi. Konvoy, kurye için duyulan saygıyı ve üzüntüyü gösterdi.

Anma etkinliği ve destek

Etkinliğe katılanlar, kazanın yaşandığı bölgeden başlayarak kuryenin evine kadar uzanan bir yolculuk gerçekleştirdi. Meslektaşları ve sevenleri, kuryenin anısına saygı duruşunda bulunarak desteklerini ifade ettiler.